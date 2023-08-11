ТАСС: Над Калугой закрыли воздушное пространство
11 августа 202311:05
Воздушное пространство закрыли над Калугой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиавластях.
Как отметил собеседник агентства, небо над аэропортом Калуги закрыли с целью «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Ранее СМИ сообщили о закрытии воздушного пространства в районе московского аэропорта «Внуково». Вылеты и прилеты отложили из-за беспилотника, замеченного в районе Кубинки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru