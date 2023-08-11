В Калуге загорелась электроподстанция
Пожар произошел на электрической подстанции на территории села Росва в городском округе Калуга. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша.
Возгорание зафиксировали утром 11 августа, отмечает «Свободная пресса». Никто не пострадал, однако подключенные к подстанции населенные пункты остались без электроснабжения.
К 08:24 пожар ликвидировали. Шапша сообщил, что из-за ЧП оказались выведены из строя два трансформатора. По предварительным данным, возгорание произошло из-за попадания молнии, пишет RT.
«Проводится работа по переподключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества», — написал Шапша в своем Telegram-канале.
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