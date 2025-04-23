Таможня задержала водителя со 153 пистолетами в Верхнем Ларсе

Ведомство отмечает, что тайник был обнаружен в запасном колесе и под днищем автомобиля. Отмечается, что 26-летний россиянин доставлял охолощенные пистолеты, которые используются для подачи светошумовых сигналов. Их стоимость оценили в 3,5 миллиона рублей.

Уточняется, что водитель пытался убедить таможенников в том, что не знал о секретном грузе. Он утверждал, что временно передавал свой транспорт третьим лицам. Против него было решено возбудить административное дело по статье 16.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Задержанному грозит штраф до 10,5 миллионов рублей и конфискация автомобиля.

Ранее сообщалось, что дальневосточные таможенники пресекли контрабанду трех килограммов ртути, напоминает НСН.

