Российские таможенники пресекли контрабанду трех килограммов ртути

В ведомстве уточнили, что 48-летний мужчина вез ртуть из Китая, чтобы передать ее неустановленным лицам. Водитель знал, что подобные вещества провозить запрещено, поэтому спрятал ртуть в шести бутылках в кабине на верхней панели за магнитофоном. Досмотр фуры провели в пункте пропуска Кани-Курган.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых веществ». Ртуть включена в список ядовитых веществ и относится к первому классу опасности. Нарушителя задержали, ведется расследование.

Ранее водитель грузового автомобиля с вениками пытался провести транзитом через Узбекистан 612 килограммов гашиша. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

