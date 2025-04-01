Российские таможенники пресекли контрабанду трех килограммов ртути
Три килограмма ртути обнаружили дальневосточные таможенники у водителя фуры. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
В ведомстве уточнили, что 48-летний мужчина вез ртуть из Китая, чтобы передать ее неустановленным лицам. Водитель знал, что подобные вещества провозить запрещено, поэтому спрятал ртуть в шести бутылках в кабине на верхней панели за магнитофоном. Досмотр фуры провели в пункте пропуска Кани-Курган.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых веществ». Ртуть включена в список ядовитых веществ и относится к первому классу опасности. Нарушителя задержали, ведется расследование.
Ранее водитель грузового автомобиля с вениками пытался провести транзитом через Узбекистан 612 килограммов гашиша. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru