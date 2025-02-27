ФТС: В аэропорту Грозного пресекли контрабанду золота на 5,7 млн рублей
Федеральная таможенная служба пресекла контрабанду золота стоимостью 5,7 млн рублей в аэропорту Грозного. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники ФТС обнаружили драгоценный металл у троих россиянок, вылетавших в Стамбул. У пассажирок, которых остановили в зоне таможенного контроля, с помощью ручного металлодетектора нашли золото весом 730 граммов. При личном досмотре женщины предъявили три цепи из крупных звеньев из желтого металла.
«Экспертиза установила, что это аффинированное золото 999 пробы», - подчеркнули в ФТС.
Против женщин возбудили уголовные дела о контрабанде. Россиянкам грозит до пяти лет заключения и штраф до 1 млн рублей.
Ранее ФТС сообщила, что в аэропорту Домодедово задержали иностранца с незадекларированным кольцом за 22 млн рублей, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru