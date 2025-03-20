Таможенники в Домодедово задержали россиянку с изумрудами в нижнем белье
Сотрудники таможни столичного аэропорта «Домодедово» обнаружили в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, 75 самоцветов. Как сообщает пресс-служба ФТС, драгоценные камни женщина перевозила в нижнем белье и ручной клади.
Туристка была задержана в «зеленом» коридоре. При таможенном контроле инспектор обнаружил в ее сумке четыре разноцветных минерала в пакетах, а при личном досмотре – еще 75 зеленых камней. Женщина пояснила, что приобрела ювелирное сырье для изготовления украшений и везла таким способом, чтобы не повредить.
Экспертиза показала, что это обработанные минералы – изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. Общая сумма перевозимого с нарушением груза оценивается в более чем 1 миллион рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде.
В аэропорту Грозного в феврале пресекли контрабанду золота на 5,7 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru