Против россиянина завели дело за попытку вывезти из России пивную кружку
Россиянин намеревался вывезти в Эстонию антикварную серебряную пивную кружку XVIII века. Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.
Кружка весит больше 1 кг и оценивается в 374 тыс. рублей. Предположительно чаша произведена в Германии, на ней изображена библейская «Притча о блудном сыне» из Нового Завета.
Пассажир направлялся в Нарву через п/п Ивангород, уточнили в ФТС. Разрешения на вывоз антиквариата у него не было. Он объяснил, что кружку вез за вознаграждение по просьбе знакомого.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей.
Кингисеппские таможенники ранее предотвратили контрабанду старинных картин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru