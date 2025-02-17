Против россиянина завели дело за попытку вывезти из России пивную кружку

Россиянин намеревался вывезти в Эстонию антикварную серебряную пивную кружку XVIII века. Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

Кружка весит больше 1 кг и оценивается в 374 тыс. рублей. Предположительно чаша произведена в Германии, на ней изображена библейская «Притча о блудном сыне» из Нового Завета.

Миллион за львёнка: Бурматов пригрозил наказанием покупателям диких животных

Пассажир направлялся в Нарву через п/п Ивангород, уточнили в ФТС. Разрешения на вывоз антиквариата у него не было. Он объяснил, что кружку вез за вознаграждение по просьбе знакомого.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей.

Кингисеппские таможенники ранее предотвратили контрабанду старинных картин.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал ФТС
ТЕГИ:КонтрабандаТаможня

Горячие новости

Все новости

партнеры