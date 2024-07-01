Таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей в Шереметьево
Таможенники пресекли контрабанду драгоценностей на миллионы рублей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ.
Согласно данным, сотрудники аэропорта задержали двух россиянок, которые собирались вылететь в Таиланд транзитом через Китай. Женщины представились родственницами.
Отмечается, что при досмотре их багажа инспекторы ФТС обнаружили 504 украшения, которые пассажирки охарактеризовали как «стекляшки, не представляющие ценности». Женщины заявили, что не знали о том, что ценный багаж нужно декларировать.
По данным ФТС, экспертиза установила, что украшения оказались сделаны из серебра и золота со вставками из драгоценных камней. Их общая стоимость составила 21 миллион рублей. В отношении россиянок было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что российские пограничники в 2023 году пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму свыше полмиллиарда рублей. При этом на Северном Кавказе пограничники пресекали попытки контрабанды драгоценных металлов, оборота оружия или боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru