Таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей в Шереметьево

Отмечается, что при досмотре их багажа инспекторы ФТС обнаружили 504 украшения, которые пассажирки охарактеризовали как «стекляшки, не представляющие ценности». Женщины заявили, что не знали о том, что ценный багаж нужно декларировать.

По данным ФТС, экспертиза установила, что украшения оказались сделаны из серебра и золота со вставками из драгоценных камней. Их общая стоимость составила 21 миллион рублей. В отношении россиянок было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российские пограничники в 2023 году пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму свыше полмиллиарда рублей. При этом на Северном Кавказе пограничники пресекали попытки контрабанды драгоценных металлов, оборота оружия или боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

