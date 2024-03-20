Таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения из Крыма в Британию

Таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения из Крыма в Великобританию, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда иного вооружения». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной оперативной таможни.

По данным ведомства, к контрабанде причастен 53-летний крымчанин, который «в рамках коммерческой деятельности» отправлял за рубеж посылки с запрещенной продукцией. При этом во время оформления посылки в Симферополе фигурант заявлял о гражданском назначении товаров.

Посылку задержали в Москве по ориентировке и направили на экспертизу, в результате которой эксперты установили, что продукция относится к товарам военного назначения.

«Таможенники предотвратили международную отправку и изъяли предметы военной экипировки Вооруженных сил Российской Федерации: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих, экипажей военной техники (огнестойкие костюмы)», — указали в таможне.

Ранее транспортная полиция и Тюменская таможня задержали в Новом Уренгое вахтовика из Лабытнанги, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих наркотиков. Как выяснилось, фигурант получил по почте посылку из Китая с килограммом запрещенного вещества. Правоохранители возбудили дело о контрабанде сильнодействующих веществ, напоминает Ura.ru.

