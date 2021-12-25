Таможенника за подозрение во взяточничестве арестовали в Петербурге

Речь идет о сумме в размере около 1,7 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в региональном главке МВД. Следователи считают, что Варфоломеев, являясь начальником отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы СЗТУ, получил деньги от генерального директора ООО «Дельта-М» за победу организации в конкурсах на заключение госконтрактов с СЗТУ и обеспечение приемки работ сотрудниками управления. Отмечается, что в нечестной сделке участовал посредник – заместитель Варфоломеева.

Под стражей таможенник будет находиться вплоть до 24 февраля 2022 года, говорится в сообщении.

Ранее суд в Хабаровске приговорил бывшего руководителя федерального предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ» Александра Хана к 8 годам 4 месяцам заключения за взятку при исполнении служебных обязанностей. Сообщение об этом опубликовано на сайте главного военного следственного управления СК РФ.

