Таможенника за подозрение во взяточничестве арестовали в Петербурге
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу сотрудника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Алексея Варфоломеева. Он подозревается в получении взятки, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.
Речь идет о сумме в размере около 1,7 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в региональном главке МВД. Следователи считают, что Варфоломеев, являясь начальником отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы СЗТУ, получил деньги от генерального директора ООО «Дельта-М» за победу организации в конкурсах на заключение госконтрактов с СЗТУ и обеспечение приемки работ сотрудниками управления. Отмечается, что в нечестной сделке участовал посредник – заместитель Варфоломеева.
Под стражей таможенник будет находиться вплоть до 24 февраля 2022 года, говорится в сообщении.
Ранее суд в Хабаровске приговорил бывшего руководителя федерального предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ» Александра Хана к 8 годам 4 месяцам заключения за взятку при исполнении служебных обязанностей. Сообщение об этом опубликовано на сайте главного военного следственного управления СК РФ.
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