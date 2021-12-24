Борца с коррупцией в астраханском УМВД заподозрили в получении взятки деньгами и рыбой
Руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления министерства внутренних дел по Астраханской области заподозрен в мошенничестве. В отношении борца с мздоимством возбуждено уголовное дело, информирует Следственный комитет.
Согласно материалам следствия, глава Управления потребовал один миллион рублей у подчиненного за продление служебного контракта, который истекал в декабре нынешнего года. Половина суммы был передана наличными, другая - рыбной продукцией. Причём выяснилось, что подозреваемый не имел фактической возможности выполнить обещанное и даже не собирался это делать.
Региональное управление МВД назначило служебную проверку по данному факту, подозреваемый высокопоставленный офицер полиции отстранен от службы.
В случае подтверждения вины, он будет уволен по отрицательным основаниям, а его непосредственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает УМВД РФ по Астраханской области.
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