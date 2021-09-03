Талибы заявили о подавлении сопротивления в Панджшере

Талибы заявили о взятии афганской провинции Панджшер под свой контроль после продолжительных боев с представителями сопротивления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в РФ) Билала Карими.

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Этот регион оставался в Афганистане единственным не контролируемым талибами. Бои за Панджшер продолжались несколько дней.

Между тем, агентство пишет, что представители сопротивления не подтверждают информацию о захвате региона талибами.

Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана в своем Twitter заявил, что в боях за долину Пандшер талибы потеряли 350 человек, а 35 боевиков были взяты в плен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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