Талибы заявили о подавлении сопротивления в Панджшере
Талибы заявили о взятии афганской провинции Панджшер под свой контроль после продолжительных боев с представителями сопротивления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в РФ) Билала Карими.
Этот регион оставался в Афганистане единственным не контролируемым талибами. Бои за Панджшер продолжались несколько дней.
Между тем, агентство пишет, что представители сопротивления не подтверждают информацию о захвате региона талибами.
Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана в своем Twitter заявил, что в боях за долину Пандшер талибы потеряли 350 человек, а 35 боевиков были взяты в плен.
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