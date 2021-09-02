Силы сопротивления объявили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер
Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил в своем Twitter о потерях, которые понес «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в боях за долину Пандшер. По их сведениям, потери талибов составили 350 человек. Также в заявлении сил сопротивления говорится, что 287 талибов было ранено, еще 35 задержаны.
Накануне представитель руководства талибов Амир Хан Моттаки объявил о том, что все попытки покорить единственную независимую от «Талибана» провинцию оказались тщетными.
Ранее военный историк Евгений Норин рассказал, в чем причина столь отчаянного сопротивления Пандшера «Талибану».
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