Таксист погиб в автоаварии в Подмосковье

Авария произошла с участием такси Hyundai и автомобилем Volvo, которые столкнулись лоб в лоб. У транспортных средств смяло капоты. Кроме того, у такси повреждена пассажирская дверь.

Водитель Hyundai погиб на месте ДТП. В Volvo пострадали два человека.

На месте работают пожарные. Выясняются подробности аварии.

Ранее во Владимирской области в автоаварии пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

