Таксист погиб в автоаварии в Подмосковье

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Егорьевском шоссе у деревни Карпово в Подмосковье, сообщает телеканал «360».

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Авария произошла с участием такси Hyundai и автомобилем Volvo, которые столкнулись лоб в лоб. У транспортных средств смяло капоты. Кроме того, у такси повреждена пассажирская дверь.

Водитель Hyundai погиб на месте ДТП. В Volvo пострадали два человека.

На месте работают пожарные. Выясняются подробности аварии.

Ранее во Владимирской области в автоаварии пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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