Таксист погиб в автоаварии в Подмосковье
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Егорьевском шоссе у деревни Карпово в Подмосковье, сообщает телеканал «360».
Авария произошла с участием такси Hyundai и автомобилем Volvo, которые столкнулись лоб в лоб. У транспортных средств смяло капоты. Кроме того, у такси повреждена пассажирская дверь.
Водитель Hyundai погиб на месте ДТП. В Volvo пострадали два человека.
На месте работают пожарные. Выясняются подробности аварии.
Ранее во Владимирской области в автоаварии пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru