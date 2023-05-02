Во Владимирской области в автоаварии пострадали шесть человек

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Суздальском районе. Водитель Audi, женщина 1996 года рождения, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не учла погодные условия, выехала на встречную полосу, и столкнулась с Chevrolet, которым управлял мужчина 1979 года рождения.

В результате пострадали водитель автомобиля Audi и пятеро пассажиров двух транспортных средств, из которых двое — несовершеннолетние. Все они госпитализированы.

Ранее четыре человека погибли в результате массового ДТП в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

