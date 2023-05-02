Во Владимирской области в автоаварии пострадали шесть человек
На трассе «Золотое кольцо» во Владимирской области столкнулись Audi и Chevrolet, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Суздальском районе. Водитель Audi, женщина 1996 года рождения, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не учла погодные условия, выехала на встречную полосу, и столкнулась с Chevrolet, которым управлял мужчина 1979 года рождения.
В результате пострадали водитель автомобиля Audi и пятеро пассажиров двух транспортных средств, из которых двое — несовершеннолетние. Все они госпитализированы.
Ранее четыре человека погибли в результате массового ДТП в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru