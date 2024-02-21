Таксист отказался доставить инвалида в больницу в Норильске
Норильские следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в отношении 50-летнего таксиста, отказавшегося доставить в больницу инвалида. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России Юлию Арбузову.
Отмечается, что инцидент произошел 16 февраля. Супруги из-за конфликта с водителем такси были вынуждены заказать вторую машину, в которой мужчине стало плохо. Реанимационные мероприятия, проведенные в больнице, не дали результатов, и погибшему был посмертно поставлен диагноз «острая коронарная недостаточность».
По словам жены погибшего, она села в первом такси на переднее сиденье, однако водитель потребовал пересесть на заднее. В ходе завязавшегося конфликта водитель такси заставил супругов выйти из машины, применяя физическую силу.
Ранее таксист сбил женщину с детьми на юго-западе Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о первом полете турецкого истребителя пятого поколения KAAN
- ФСБ задержала жителя Читы по подозрению в госизмене
- РФС: Гагарина или Лепс могут исполнить гимн России перед матчем с Сербией
- Таксист отказался доставить инвалида в больницу в Норильске
- СМИ сообщили о планах Danone продать российский бизнес компании из Татарстана
- В ОАЭ появится «Российский университет»
- Банк России отозвал лицензию у «Киви банка»
- Юрист предупредил дачников о наказании за неправильное хранение удобрений
- Шри-Ланка стала самым бюджетным зарубежным направлением для путешествий в марте
- СМИ: Руководство Всероссийского общества глухих заподозрили в краже активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru