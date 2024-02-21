Таксист отказался доставить инвалида в больницу в Норильске

Отмечается, что инцидент произошел 16 февраля. Супруги из-за конфликта с водителем такси были вынуждены заказать вторую машину, в которой мужчине стало плохо. Реанимационные мероприятия, проведенные в больнице, не дали результатов, и погибшему был посмертно поставлен диагноз «острая коронарная недостаточность».

По словам жены погибшего, она села в первом такси на переднее сиденье, однако водитель потребовал пересесть на заднее. В ходе завязавшегося конфликта водитель такси заставил супругов выйти из машины, применяя физическую силу.

Ранее таксист сбил женщину с детьми на юго-западе Москвы.

