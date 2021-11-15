Британский таксист предотвратил теракт, закрыв смертника в своей машине
Водитель такси в Ливерпуле запер в своей машине террориста с взрывным устройством, предотвратив теракт в женской больнице, сообщает издание The Sun.
Отмечается, что злоумышленник проходил мимо машины с взрывным устройством. Таксист Дэйв Перри заметил его, выскочил из машины и запер злоумышленника в салоне. Устройство сработало, террорист погиб на месте.
«Водитель-герой предотвратил трагедию — взрыв в День поминовения, — поймав предполагаемого террориста в ловушку в своей машине», — говорится в сообщении.
Перри находится в больнице в стабильном состоянии. У него диагностированы ожоги, осколочные ранения и повреждение уха. В Сети открыта страница для сбора средств на лечение пострадавшего водителя.
В воскресенье телеканал ITV News сообщал, что утром 14 ноября полиция арестовала троих мужчин в связи с взрывом автомобиля около женского госпиталя, в результате которого погиб один человек. Все мужчины в возрасте 21, 26 и 29 лет были арестованы в районе Кенсингтон британского города. Инцидент не был признан терактом, однако сотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом проводят расследование, не исключая любые версии.
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