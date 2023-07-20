Таксист сбил женщину с детьми в Москве

На юго-западе Москвы женщина с тремя детьми попала под колеса автомобиля, сообщает «РЕН ТВ».

В ДТП на трассе в Пермском крае погибли пять человек

ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова. От действий таксиста пострадали трое детей в возрасте 3,6 и 10 лет, а также женщина 55 лет.

Травмированных доставили в больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Приморском крае в автоаварии погиб ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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