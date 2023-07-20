Таксист сбил женщину с детьми в Москве
20 июля 202300:02
На юго-западе Москвы женщина с тремя детьми попала под колеса автомобиля, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова. От действий таксиста пострадали трое детей в возрасте 3,6 и 10 лет, а также женщина 55 лет.
Травмированных доставили в больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее в Приморском крае в автоаварии погиб ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru