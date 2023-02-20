Тайник с гранатомётами, автоматами и тротилом обнаружен в Москве
Сотрудники правоохранительных органов выявили схрон с оружием и боеприпасами на юго-востоке российской столицы. В тайнике, в частности, находилось несколько единиц автоматов Калашникова, гранатомётов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Тайный арсенал был оборудован в гаражном боксе. Там также было изъята партия ружей, около 20 пистолетов разных систем, гранаты, более четырёх тысяч патронов различного калибра.
Кроме того, в тайнике нашли четыре килограмма тротила. По факту обнаружения нелегального склада оружия возбуждено несколько уголовных дел.
Как отмечает НСН, в начале февраля стало известно об обнаружении в Херсонской области тайника с сотнями мин, которые должны были быть использованы для диверсий.
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