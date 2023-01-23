ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, который готовился по заданию Киева

ФСБ России предотвратила теракт, который готовил сторонник украинских националистов, сообщает РИА Новости.

Террористический акт россиян готовил по заданию Киева в Северо-Кавказском регионе. Во время обыска у задержанного были обнаружены предметы, которые могли использоваться при совершении провокацию.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался, что готовил теракт.

Ранее сообщалось, что злоумышленники планировали использовать содержимое тайника для совершения терактов в Луганске. Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Харьковской области.

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