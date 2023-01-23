ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, который готовился по заданию Киева
ФСБ России предотвратила теракт, который готовил сторонник украинских националистов, сообщает РИА Новости.
Террористический акт россиян готовил по заданию Киева в Северо-Кавказском регионе. Во время обыска у задержанного были обнаружены предметы, которые могли использоваться при совершении провокацию.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался, что готовил теракт.
Ранее сообщалось, что злоумышленники планировали использовать содержимое тайника для совершения терактов в Луганске. Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Харьковской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, который готовился по заданию Киева
- В ДНР сообщили об освобождении Краснопольевки и Двуречья
- Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в строительном бизнесе
- СМИ: На предприятии в подмосковном Рошале прогремел взрыв
- В ЕС обсудят новые поставки оружия Украине за счет Европейского фонда мира
- В возрасте 86 лет умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова
- Арестович: Россия планировала «изящную и молниеносную» спецоперацию
- СМИ: Европа готовится к эскалации с Россией
- В России заработает механизм постоянных кредитных каникул по потребзаймам
- Нарышкин заявил о хранении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru