ФСБ России предотвратила теракт, который готовил сторонник украинских националистов, сообщает РИА Новости.

Террористический акт россиян готовил по заданию Киева в Северо-Кавказском регионе. Во время обыска у задержанного были обнаружены предметы, которые могли использоваться при совершении провокацию.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался, что готовил теракт.

Ранее сообщалось, что злоумышленники планировали использовать содержимое тайника для совершения терактов в Луганске. Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Харьковской области.

