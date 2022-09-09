Таганский суд Москвы признал законным взыскание с Google 21,7 млрд рублей за фейки

Таганский суд Москвы признал законным взыскание с компании Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение, в частности, за неудаление недостоверной информации о спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

Google оштрафовали на 3 млн рублей за клип Моргенштерна с пропагандой наркотиков

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря компании Зульфию Гуринчук.

«Апелляционная жалоба представителя компании осталась без удовлетворения»,— сообщила Гуринчук.

Ранее Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google в июле 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияФейкШтрафСудGoogle
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