Таганский суд Москвы признал законным взыскание с Google 21,7 млрд рублей за фейки
Таганский суд Москвы признал законным взыскание с компании Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение, в частности, за неудаление недостоверной информации о спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря компании Зульфию Гуринчук.
«Апелляционная жалоба представителя компании осталась без удовлетворения»,— сообщила Гуринчук.
Ранее Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google в июле 2022 года.
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