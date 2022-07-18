Суд наложил на Google второй оборотный штраф более 21 млрд рублей

Согласно постановлению мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района столицы американский IT-гигант оштрафован на 21 млрд 77 млн 392 тысяч 318 рублей 80 копеек. Эта сумма эквивалентна 10% от выручки Google и его аффилированных лиц, стоящих на налоговом учёте в России.

Первый оборотный штраф был наложен на Google в декабре 2021 года, его размер составил 7,2 млрд рублей, сообщает RT.