Суд наложил на Google второй оборотный штраф более 21 млрд рублей
Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google LLC второй оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района столицы американский IT-гигант оштрафован на 21 млрд 77 млн 392 тысяч 318 рублей 80 копеек. Эта сумма эквивалентна 10% от выручки Google и его аффилированных лиц, стоящих на налоговом учёте в России.
Первый оборотный штраф был наложен на Google в декабре 2021 года, его размер составил 7,2 млрд рублей, сообщает RT.
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