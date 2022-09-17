Таджикистан заявил об обстреле погранзаставы в Исфаре со стороны Киргизии

Киргизские военные, проигнорировав договоренности стран, обстреляли погранзаставу в Исфаре, сообщает пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана в субботу, 17 сентября.

Число пострадавших на таджикской границе граждан Киргизии возросло до 103

«Несмотря на достигнутую договоренность, сегодня в 11:10 (09:10 мск) командир 707-й военной части МВД Киргизии, которая располагается в бывшем здании школы им. Гани села Коктош Боткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия погранзаставу Душанбе Исфаринского пограничного отряда и микрорайон Сомониен города Исфары Таджикистана», - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в ходе обстрела киргизские военные использовали все виды тяжелой военной техники при обстреле КПП «Сархадчи» таджикского погранотряда «Ляхш», передает ТАСС.

Вооруженный конфликт ка киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября. По информации министерства здравоохранения Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. В Баткенскую больницу поступили 55 пострадавших. Позднее о прекращении огня договорились президенты Киргизии и Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПограничникиОбстрелКиргизияТаджикистан
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