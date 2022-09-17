Число пострадавших на таджикской границе граждан Киргизии возросло до 103

«В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе по состоянию на 09:00 (06:00 мск) 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что у пострадавших зафиксированы в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

