Число пострадавших на таджикской границе граждан Киргизии возросло до 103

Более ста граждан Киргизии пострадали во время боестолкновений на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на Минздрав республики.

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«В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе по состоянию на 09:00 (06:00 мск) 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что у пострадавших зафиксированы в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МВД Киргизской Республики
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