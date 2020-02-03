СЖР вступился за погибших в ЦАР журналистов после обвинений посла

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в ответ на просьбу НСН прокомментировать заявления дипломата сообщил, что Союз журналистов познакомится с ним детально для принятия дальнейшего решения и возможного обращения в МИД РФ.

«Наши погибшие коллеги в любом случае не заслуживают осуждения», - заявил он, при этом признав, что журналисты иногда добывают информацию не совсем законными методами.

По словам Соловьёва, СЖР следит за ситуацией вокруг расследований, касающихся убийства журналистов в ЦАР.

«Когда прошёл ровно год после гибели наших коллег в ЦАР, я обратился с официальным письмом к руководителю Следственного комитета с просьбой рассказать, как идёт следствие. Потому что было несколько попыток альтернативных расследований, в том числе опубликованных «МБХ-медиа». Я попросил рассказать, как это видится с точки зрения следственных органов с российской стороны. Но пока ответа мы не получили», - отметил председатель Союза журналистов России в беседе с НСН.

Джемаль, Радченко и Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года. Они прилетели в ЦАР снимать документальный фильм о работе частных военных компаний. Командировку журналистов в ЦАР спонсировал центр «Досье», который финансирует Михаил Ходорковский. Центр провел свое расследование и предположил, что журналистов могли убить за попытку доказать присутствие бойцов частной военной компании «Вагнер» в ЦАР и их связь с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В январе 2020 гола стало известно, что Следственный комитет России считает мотивом убийства журналистов грабёж. По версии российских следователей, «неизвестные темнокожие вооруженные люди» расстреляли россиян за отказ отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру.

Журналист Максим Шевченко ранее говорил НСН, что его коллег могли убить в ЦАР из-за профессиональной деятельности. Версию СК о грабеже он назвал «позорной и постыдной».

