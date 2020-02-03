Шевченко ответил послу РФ в ЦАР на слова об убитых журналистах

Убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко нарушили целый ряд законов этой страны, заявил посол России в ЦАР Владимир Титоренко. По его словам, россияне совершили подлог с документами, чтобы въехать в страну. В частности, они предъявляли журналистские удостоверения Центра управления расследованиями, который не имеет права их подписывать. В них также значилось, что они - волонтеры ООН.

Журналист Максим Шевченко, который был другом погибших журналистов, в эфире НСН объяснил, зачем дипломат сделал такое заявление.

«Критическая масса независимых расследований, которые показывают, что к смерти журналистов имели отношение не загадочные «кочевники», которые гоняют скот по этой трассе и непонятно зачем убили трех белых людей вместо того, чтобы получить за них выкуп, а спецслужбы Российской Федерации. Частные спецслужбы, потому что независимые расследования показывают, что за ними велась постоянная слежка, показывают связь их водителя с местными спецслужбами. А куратора из местных спецслужб – с компанией Евгения Пригожина и теми, кто взаимодействует с российским посольством в ЦАР. Совокупность доказательной базы, обвинительного материала заставляет посла Российской Федерации выступать с такими удивительными заявлениями, обвиняя убитых российских граждан в нарушении законов. Соблюдение законов находится в ведении местных властей. Доказано, что их постоянно сопровождали сотрудники местных спецслужб, которые в любой момент могли предъявить им обвинение, изолировать их и депортировать с территории Центральноафриканской Республики. По этой причине заявление российского посла абсурдно. Он делает вид, что расследования Центра «Досье» не существует», - заметил Шевченко.