Шевченко ответил послу РФ в ЦАР на слова об убитых журналистах
Журналист в эфире НСН объяснил, зачем дипломат обвинил убитых российских журналистов в нарушении законов ЦАР.
Убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко нарушили целый ряд законов этой страны, заявил посол России в ЦАР Владимир Титоренко. По его словам, россияне совершили подлог с документами, чтобы въехать в страну. В частности, они предъявляли журналистские удостоверения Центра управления расследованиями, который не имеет права их подписывать. В них также значилось, что они - волонтеры ООН.
Журналист Максим Шевченко, который был другом погибших журналистов, в эфире НСН объяснил, зачем дипломат сделал такое заявление.
«Критическая масса независимых расследований, которые показывают, что к смерти журналистов имели отношение не загадочные «кочевники», которые гоняют скот по этой трассе и непонятно зачем убили трех белых людей вместо того, чтобы получить за них выкуп, а спецслужбы Российской Федерации. Частные спецслужбы, потому что независимые расследования показывают, что за ними велась постоянная слежка, показывают связь их водителя с местными спецслужбами. А куратора из местных спецслужб – с компанией Евгения Пригожина и теми, кто взаимодействует с российским посольством в ЦАР. Совокупность доказательной базы, обвинительного материала заставляет посла Российской Федерации выступать с такими удивительными заявлениями, обвиняя убитых российских граждан в нарушении законов. Соблюдение законов находится в ведении местных властей. Доказано, что их постоянно сопровождали сотрудники местных спецслужб, которые в любой момент могли предъявить им обвинение, изолировать их и депортировать с территории Центральноафриканской Республики. По этой причине заявление российского посла абсурдно. Он делает вид, что расследования Центра «Досье» не существует», - заметил Шевченко.
Он выразил недоумение, почему российский посол заботится о законах ЦАР, а не о расследовании убийства российских граждан.
«Спецслужбы ЦАР были каждую минуту в курсе того, что делали три российских гражданина на территории ЦАР. И тогда есть три версии. Им плевать на соблюдение закона. И тогда не понятно, почему посол Российской Федерации так защищает законы другого государства, которому на них плевать. Либо они сознательно позволяли журналистам нарушать законы и, более того, подталкивали их к нарушению закона, заманивая их в ловушку. И третья версия: они по указке кого-то, не имеющего отношения к ЦАР, вели этих журналистов на убой. Поэтому МИДу не нужно переваливать с больной головы на здоровую!» - сказал собеседник НСН.
Напомним, Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены 30 июля 2018 года. По информации проекта «Досье», журналистов могли убить за попытку найти подтверждение связи петербургского предпринимателя Евгения Пригожина с частной военной компанией Вагнера. Журналисты пытались найти в ЦАР доказательства, что ЧВК охраняет местные прииски за вознаграждение золотом.
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