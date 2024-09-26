Сына миллиардера Бажаева отпустили из-под ареста

Отмечается, что мера пресечения была смягчена после того, как центральный аппарат Следственного комитета России забрал уголовное дело из московского управления.

Напомним, Бажаев был задержан 27 июля после попытки пройти в ресторан без досмотра. Он напал на одного из силовиков после того, как его не впустили в заведение полицейские. Молодой человек был направлен в СИЗО на два месяца решением Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за нападения курда на полицейского в Кореновске после резонансного конфликта между местными жителями.

