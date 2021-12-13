Сына актера Максима Дрозда госпитализировали после драки в Москве
Актер Максим Дрозд сообщил о госпитализации своего сына, студента Школы-студии МХАТ 24-летнего Егора Дрозда, после драки в одном из баров Москвы.
«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору (Георгию)», — написал артист на своей странице в Instagram.
По данным СМИ, драка произошла в субботу, 11 декабря, в одном из столичных баров. Неизвестный нанес Егору Дрозду два удара по голове, также молодой человек ударился головой после падения, пишет Газета.ру. Несмотря на это, пострадавший отправился домой, где ему стало плохо. Позже Дрозда доставили в больницу.
Как сообщают Известия, у 24-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней степени тяжести, острую субдуральную гематому. Кроме того, у Дрозда обнаружили контузию очага левой лобной доли, линейный перелом правого большого крыла клиновой кости, чешуи височной кости и теменной кости. Пострадавший находится в больнице имени Боткина.
Ранее стало известно, что друг актера Алексея Панина 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский избил до смерти бывшего первого заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко.
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