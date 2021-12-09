Друг актера Панина избил бывшего замминистра до смерти
Бывший первый заместитель министра энергетики России Леонид Тропко скончался в больнице после жестокого избиения у подъезда собственного дома. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
Как отмечает издание, подозреваемым оказался близкий друг актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский, которого в узких кругах называют Люцифер. Подозреваемый арендует квартиру этажом выше бывшего замминистра в этом же доме.
По предварительным данным, возле подъезда произошел конфликт между соседями. А вечером того же дня и на том же месте на Тропко напали. Всё это было зафиксировано на видеокамеру, установленную над входом в подъезд. По видеозаписи распознали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Алексей Панин сообщил о «домогательствах» легенды советского кино.
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