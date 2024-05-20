Сын Немоляевой опроверг сообщения о ее госпитализации
20 мая 202411:41
Актер Александр Лазарев-младший, сын народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой, опроверг в разговоре с «Пятым каналом» сообщения об экстренной госпитализации своей 87-летней матери.
Он назвал появившиеся в СМИ сообщения слухами и подчеркнул, что с актрисой все в порядке.
Ранее сообщалось, что театрального режиссера и художественного руководителя Росcийского Академического Молодежного Театра Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru