Сын Немоляевой опроверг сообщения о ее госпитализации

Он назвал появившиеся в СМИ сообщения слухами и подчеркнул, что с актрисой все в порядке.

Ранее сообщалось, что театрального режиссера и художественного руководителя Росcийского Академического Молодежного Театра Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией.

