СМИ: Народную артистку России Санаеву госпитализировали

По информации СМИ, артистке стало плохо дома, из-за чего она вызвала врачей. Прибывшие медики решили госпитализировать вдову Ролана Быкова и маму писателя Павла Санаева после осмотра.

Отмечается, что женщина жаловалась на проблемы с дыханием из-за болезни сердца.

Ранее Ранее сообщалось, что певец Niletto (Данил Прытков) попал в больницу с травмой ноги, напоминает RT.

