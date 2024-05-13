СМИ: Народную артистку России Санаеву госпитализировали

Народная артистка России Елена Санаева попала в больницу из-за проблем с дыханием, сообщает Telegram-канал Baza.

Пародист Аскаров подтвердил сообщения о своей госпитализации

По информации СМИ, артистке стало плохо дома, из-за чего она вызвала врачей. Прибывшие медики решили госпитализировать вдову Ролана Быкова и маму писателя Павла Санаева после осмотра.

Отмечается, что женщина жаловалась на проблемы с дыханием из-за болезни сердца.

Ранее Ранее сообщалось, что певец Niletto (Данил Прытков) попал в больницу с травмой ноги, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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