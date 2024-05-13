СМИ: Народную артистку России Санаеву госпитализировали
13 мая 202416:41
Народная артистка России Елена Санаева попала в больницу из-за проблем с дыханием, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, артистке стало плохо дома, из-за чего она вызвала врачей. Прибывшие медики решили госпитализировать вдову Ролана Быкова и маму писателя Павла Санаева после осмотра.
Отмечается, что женщина жаловалась на проблемы с дыханием из-за болезни сердца.
Ранее Ранее сообщалось, что певец Niletto (Данил Прытков) попал в больницу с травмой ноги, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рублев проиграл 109-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме
- ЦБ: Годовая инфляция в РФ по итогам второго квартала 2024 года составит 7,7%
- Художник Никас Сафронов оставит государству квартиру и картины
- СМИ: Телеканал НТВ отменил показ выпуска шоу «Звезды» после возмущения Поплавской
- ВСУ перебросили на харьковское направление резервные подразделения
- Прокуратура проверит инцидент с самолетом в Подмосковье
- Карл III во время лечения от онкологии потерял вкус
- Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород
- Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника в Иваново
- СМИ: Народную артистку России Санаеву госпитализировали
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru