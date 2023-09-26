Депутат Госдумы Синельщиков: Адаму Кадырову грозит до пяти лет лишения свободы

Ранее Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил "сжигателя Священного Корана" Никиту Журавеля и заявил, что гордится его поступком. Он также выложил видео избиения его сыном Журавеля. Синельщиков предположил, какое наказание может грозить 15-летнему Адаму Кадырову.

«Возможно, Кадыров-младший действовал в состоянии необходимой обороны, теоретически Журавель мог напасть на него. В этом случае Адам сможет избежать наказания. Также есть такое понятие, как превышение необходимой обороны. Наказание за это деяние обычно мягкое, как правило, не связанное с лишением свободы. Возможно, что имело место нанесение телесных повреждений в состоянии аффекта. Если же сын Кадырова умышленно избил арестованного, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Обычно на практике назначают два-три года, бывает и так, что злоумышленник ограничивается условным сроком», — сказал Синельщиков.

Он также согласился с тем, что СК должен обратить внимание на данный инцидент.

«Конечно, человека, который оскорбил мусульман, надо судить по всей строгости закона, однако и насилие в отношении задержанных и арестованных применяться не должно. Такие действия также пресекаются законом. Правоохранительные органы должны рассмотреть сообщение об этом преступлении», — заявил собеседник НСН.

В свою очередь, экс-генпрокурор России Юрий Скуратов предположил в интервью НСН, что Кадырова-младшего могут привлечь к ответственности за самоуправство, однако указал на недопустимость самосуда.

«Полагаю, есть признаки самоуправства. Столь эмоциональная реакция тоже недопустима, поскольку Адам присвоил себе полномочия сотрудников правоохранительных органов. Нужна проверка для установления вины обоих лиц, задействованных в конфликте», — добавил экс-прокурор.



Минувшей ночью чеченский лидер позвонил по видеосвязи журналистке Ксении Собчак и отчитал ее за волну возмущения и обсуждение действий его сына Адама. Он попросил не трогать его семью и еще раз подтвердил, что гордится поступком сына, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

