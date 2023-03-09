Сын главы Международной автомобильной федерации погиб в ДТП
Саиф бен Сулайем, сын главы Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бен Сулайема, погиб в результате ДТП, произошедшего в Дубае.
В организации подтвердили данную информацию и заявили, что никаких комментариев по этому поводу давать не намерены.
Бен Сулайем-младший пытался начать карьеру автогонщика и в сезоне-2016/2017 он выступал в «Формуле 4» в ОАЭ, его соперниками были, в том числе, нынешние пилоты «Формулы 1» Логан Сарджент и Оскар Пиастри. Он несколько раз финишировал в ТОП-10, однако в итоге решил отказаться от международной карьеры.
Мохаммед бен Сулайем возглавил FIA в 2021 году, на посту президента он сменил француза Жана Тодта, который руководил федерацией с 2009 года, сообщает НСН.
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