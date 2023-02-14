Умер почётный председатель и сын основателя компании Toyota

В сообщении говорится, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Сёитиро Тойоде приписывают внедрение в компании новой системы контроля качества, благодаря которой Toyota вошла в число ведущих мировых автопроизводителей. Также он причастен к запуску премиальной марки Lexus и серийному производству первой в мире массовой гибридной модели Toyota Prius.

В настоящее время президентом Toyota Motor Corporation является сын Сёитиро Тойоды Акио Тойода.

Ранее во Франции на 89-м году жизни умер модельер, основатель дома моды Paco Rabanne Пако Рабан, сообщает RT.

