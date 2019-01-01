Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов»

Бари Алибасов практически мгновенно потерял способность говорить. Такие подробности нашумевшей истории с отравлением известного продюсера средством для прочистки труб рассказала в интервью РИА ФАН сын известного продюсера Бари Алибасов — младший. Он заявил, что Алибасов успел произнести во время телефонного разговора лишь несколько слов. Также сын известного продюсера заявил, что он первым нашел его после отравления.

Алибасов-младший рассказал, что услышал в телефонной трубке задыхающегося и захлебывающегося то ли кровью, то ли пеной отца. Он успевает сказать лишь несколько слов: «Сынок, умираю, отравился, приезжай срочно».

«Если вы вспомните в сериале "Игра престолов" сцену отравления короля Джофри, как он скончался со страшными хрипами в этой прекрасной серии. У меня точь-в-точь та же самая картинка, но я ее не вижу, а слышу», - заявил сын Алибасова.

Также Бари Алибасов-младший заявил, что самое главное в настоящий момент заключается в том, что его отец вышел из больницы, у него сейчас конфетно-букетный период в отношениях, кота вернули, а мошенники вернули деньги за ненастоящего кота, которого выдавали за любимца Алибасова Чучу.