Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области
22 мая 202508:49
Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области, сообщили в РЖД.
Инцидент произошел вчера около станции Нефтяная.
В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент также не повлиял на движение пассажирских поездов, отмечает РЕН ТВ.
В начале апреля локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за ДТП с фурой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке БПЛА
- Нетаньяху поручил усилить безопасность в израильских дипмиссиях по всему миру
- Над Черным морем потерял связь американский дрон-разведчик
- Алжир официально приняли в Новый банк развития БРИКС
- Глава Superjob Захаров: Курьерам платят вчетверо больше, чем начинающим рабочим
- При пожаре в многоэтажке в Москве пострадали семь человек
- Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области
- В Туле обломки БПЛА упали у ФОКа «Оружейник»
- Легенды металкора As I Lay Dying выступят в России
- СМИ: Переговоры России и Украины могут пройти в Ватикане в июне
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru