Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области

Инцидент произошел вчера около станции Нефтяная.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент также не повлиял на движение пассажирских поездов, отмечает РЕН ТВ.

В начале апреля локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за ДТП с фурой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

