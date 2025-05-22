Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области

Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области, сообщили в РЖД.

Ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве

Инцидент произошел вчера около станции Нефтяная.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент также не повлиял на движение пассажирских поездов, отмечает РЕН ТВ.

В начале апреля локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за ДТП с фурой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:РЖДЖелезные ДорогиСаратовская Область

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