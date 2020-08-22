Светящийся шар гигантских размеров появился над Токио

Светящийся шар огромных размеров возник в небе в районе Канто, в который входит японская столица Токио. Об этом сообщает Japan News.

Очевидцы сообщают, что сфера передвигалась по небу. Она излучала яркий белый свет.

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Необычное явление зафиксировали в пятницу около 22:30 (04:30 мск 22 августа). О нем рассказал куратор по астрономии в Городском музее Хирацука Даичи Фудзии.

Ранее НСН писала, что российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Twitter видео, на котором заметны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. В комментариях к нему Вагнер подчеркнул, что они движутся параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

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ТЕГИ:НЛОЯпония
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