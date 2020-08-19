Российский космонавт снял с борта МКС загадочные объекты

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Twitter видео, на котором заметны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. В комментариях к нему Вагнер подчеркнул, что они движутся параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Кроме того, космонавт задается вопросом о том, что это может быть: метеоры, спутники или что-то другое. Он пояснил, что информация доведена до руководства госкорпорации «Роскосмос». Материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для анализа, отмечает РИА ФАН.

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО разных годов

А ранее стало известно, что Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО. Об этом сообщает телеканал CNN. Источник отмечает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США. Там не исключили, что они могут иметь земное происхождение и являться средствами разведки "потенциальных противников".

Как уточняет RT, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Глава Белого дома не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.

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Фото: roscosmos.ru
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