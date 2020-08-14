СМИ: Пентагон создает группу для изучения НЛО

Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО. Об этом сообщает телеканал CNN. Источник отмечает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США. Там не исключили, что они могут иметь земное происхождение и являться средствами разведки "потенциальных противников".

Как уточняет RT, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Глава Белого дома не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.

В Пентагоне подтвердили изучение феномена НЛО

Минобороны США опубликовало видео с «неопознанными объектами», которые были зафиксированы в разные годы. Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил факты контактов лётчиков с НЛО и предположил, что Пентагон опубликовал эти кадры, чтобы получить деньги от американского конгресса.

«Были неоднократные факты контактов наших лётчиков с НЛО. Но единой системы регистрации не существует. На уровне государства у нас за этим не следят и не регистрируют. В целом по миру единого подхода и инструкций нет. В России этим серьёзно занимались космонавты Георгий Гречко и Марина Попович. Человечеству определённо нужна организация, которая будет этим заниматься. Она должна быть международной и под эгидой ООН», - сообщил лётчик-испытатель.

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
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