СМИ: Пентагон создает группу для изучения НЛО
Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО. Об этом сообщает телеканал CNN. Источник отмечает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США. Там не исключили, что они могут иметь земное происхождение и являться средствами разведки "потенциальных противников".
Как уточняет RT, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Глава Белого дома не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.
Минобороны США опубликовало видео с «неопознанными объектами», которые были зафиксированы в разные годы. Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил факты контактов лётчиков с НЛО и предположил, что Пентагон опубликовал эти кадры, чтобы получить деньги от американского конгресса.
«Были неоднократные факты контактов наших лётчиков с НЛО. Но единой системы регистрации не существует. На уровне государства у нас за этим не следят и не регистрируют. В целом по миру единого подхода и инструкций нет. В России этим серьёзно занимались космонавты Георгий Гречко и Марина Попович. Человечеству определённо нужна организация, которая будет этим заниматься. Она должна быть международной и под эгидой ООН», - сообщил лётчик-испытатель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru