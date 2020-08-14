СМИ: Пентагон создает группу для изучения НЛО

Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО. Об этом сообщает телеканал CNN. Источник отмечает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США. Там не исключили, что они могут иметь земное происхождение и являться средствами разведки "потенциальных противников".

Как уточняет RT, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Глава Белого дома не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.