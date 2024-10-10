Свердловчанин получил 3,5 года колонии за шутку о теракте на вокзале

Также по приговору суда злоумышленник должен будет компенсировать затраты на обеспечение деятельности дежурных служб.

Судом установлено, что преступление было совершено в марте 2024 года. Мужчина позвонил в Единую службу спасения и заявил, что заминировал вокзал. После проверки сотрудники силовых ведомств выяснили, что сообщение было ложным, преступник был задержан.

Ранее сообщалось, что на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт – неизвестные прикрепили взрывное устройство к поезду.

