Свердловчанин получил 3,5 года колонии за шутку о теракте на вокзале

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима 27-летнему жителю Свердловской области за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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Также по приговору суда злоумышленник должен будет компенсировать затраты на обеспечение деятельности дежурных служб.

Судом установлено, что преступление было совершено в марте 2024 года. Мужчина позвонил в Единую службу спасения и заявил, что заминировал вокзал. После проверки сотрудники силовых ведомств выяснили, что сообщение было ложным, преступник был задержан.

Ранее сообщалось, что на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт – неизвестные прикрепили взрывное устройство к поезду.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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