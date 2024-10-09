СМИ: На вокзале Ярославля предотвратили теракт
На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт – неизвестные прикрепили взрывное устройство к поезду, сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, поезд прибыл рано утром, 5 октября, около 8 утра в парк вокзала Ярославль-Главный. При осмотре состава работники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Оно находилось на месте соединения цистерны и платформы. Место нахождения состава было оцеплено, сотрудники вызвали экстренные службы.
Уточняется, что взрывотехники уничтожили взрывное устройство на месте, поезд и цистерна повреждений не получили.
Экспертиза показала, что внутри устройства находилась взрывчатка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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