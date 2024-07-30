Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

Суд постановил арестовать имущество Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Детали о конкретных объектах имущества, на которое наложен арест, не раскрываются.