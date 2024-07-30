Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

Суд постановил арестовать имущество Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Детали о конкретных объектах имущества, на которое наложен арест, не раскрываются.

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Руслану Сидики предъявлены обвинения в обучении для совершения террористических актов. Его также обвиняют в участии в одном теракте, попытке совершения другого и подготовке к третьему, все вместе с группой соучастников. Помимо этого, ему вменяют три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств.

Ранее стало известно, что Сидики рассчитывал получить $15 тыс. от украинских спецслужб за совершенное преступление. Однако эти деньги он так и не получил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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