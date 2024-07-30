Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью
Суд постановил арестовать имущество Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Детали о конкретных объектах имущества, на которое наложен арест, не раскрываются.
Руслану Сидики предъявлены обвинения в обучении для совершения террористических актов. Его также обвиняют в участии в одном теракте, попытке совершения другого и подготовке к третьему, все вместе с группой соучастников. Помимо этого, ему вменяют три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств.
Ранее стало известно, что Сидики рассчитывал получить $15 тыс. от украинских спецслужб за совершенное преступление. Однако эти деньги он так и не получил, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru