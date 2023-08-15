Существует угроза повторного взрыва на месте ЧП в Махачкале
15 августа 202300:01
В Махачкале правоохранители отводят людей от места, где прогремел взрыв, так как существует вероятность повторной детонации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение городской администрации.
Жителей и гостей города призвали без необходимости не ездить в сторону взрыва, так как лишний трафик помешать проезду пожарных расчетов и скорой помощи. На место прибыли представители власти.
Взрыв на АЗС произошел вечером в понедельник. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о пяти погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru