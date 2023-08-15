Существует угроза повторного взрыва на месте ЧП в Махачкале

Жителей и гостей города призвали без необходимости не ездить в сторону взрыва, так как лишний трафик помешать проезду пожарных расчетов и скорой помощи. На место прибыли представители власти.

Взрыв на АЗС произошел вечером в понедельник. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о пяти погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

