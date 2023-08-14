СМИ: три человека погибли в результате взрыва в Махачкале
14 августа 202322:20
Как минимум три человека погибли в результате взрыва в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, девять человек пострадали. Взрыв произошел в здании автосервиса. Огнем охвачено 10 автомобилей.
Telegram-канал Mash пишет, что предварительной причиной взрыв стал разрыв баллона с газом на заправке.
Рядом с местом взрыва образовалась пробка из автомобилей. Люди пытаются помочь пострадавшим.
В Вольском районе Саратовской области 14 августа прогремел взрыв неизвестного вещества, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru