СМИ: три человека погибли в результате взрыва в Махачкале

Как минимум три человека погибли в результате взрыва в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По информации издания, девять человек пострадали. Взрыв произошел в здании автосервиса. Огнем охвачено 10 автомобилей.

Telegram-канал Mash пишет, что предварительной причиной взрыв стал разрыв баллона с газом на заправке.

Рядом с местом взрыва образовалась пробка из автомобилей. Люди пытаются помочь пострадавшим.

В Вольском районе Саратовской области 14 августа прогремел взрыв неизвестного вещества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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