Число пострадавших при взрыве в Махачкале достигло 20

В результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале пострадали 20 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Дагестана.

СМИ: три человека погибли в результате взрыва в Махачкале

На заправке взорвались две цистерны с газом. Власти предупредили о вероятности повторных возгораний.

Взрыв на АЗС произошел вечером в понедельник. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о пяти погибших.

На месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника. Меликов попросил воздержаться от распространения недостоверной информации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывМахачкалаДагестан

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