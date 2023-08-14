Число пострадавших при взрыве в Махачкале достигло 20
14 августа 202323:55
В результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале пострадали 20 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Дагестана.
На заправке взорвались две цистерны с газом. Власти предупредили о вероятности повторных возгораний.
Взрыв на АЗС произошел вечером в понедельник. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о пяти погибших.
На месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника. Меликов попросил воздержаться от распространения недостоверной информации, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru