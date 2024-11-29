Супружеская пара была ранена в Белгородской области при атаке дрона
Украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в посёлке Малиновка Белгородского района. В результате атаки пострадали находившиеся в автомобиле супруги.
«Мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, головы и лица и его супруга, получившая осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи», - написал Гладков.
Он добавил, что раненым оказывается вся необходимая помощь.
Ранее руководитель ветеринарной клиники «Котенок Гав» Светлана Бучнева заявила, что обломки дрона ВСУ упали на приют для животных в Белгородской области, погибли и ранены некоторые животные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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