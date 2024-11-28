Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Министерство обороны сообщило, что 28 ноября около 20:40 мск был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, пытавшийся совершить атаку на объекты на территории России.
По данным ведомства, перехват был произведен средствами ПВО над Белгородской областью.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru