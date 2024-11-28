Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Министерство обороны сообщило, что 28 ноября около 20:40 мск был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, пытавшийся совершить атаку на объекты на территории России.

По данным ведомства, перехват был произведен средствами ПВО над Белгородской областью.

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Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:УкраинаПВОБелгородская область

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