Супруга генерала Шамарина объяснила арест мужа

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин мог перед задержанием получить в качестве займа от своего друга два миллиона рублей, которые якобы были свадебным подарком сыну Шапарина. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на супругу задержанного Елизавету.

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Жена Шамарина добавила, что заявление на ее мужа, которое стало поводом для задержания, подали сослуживцы генерала.

Отмечается, что Шамарина задержали спустя сутки после якобы состоявшейся встречи. У него были проведены обыски.

Ранее первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил, что недавние аресты генералов из военного руководства страны никак не повлияют на ход спецоперации, найдется «честная замена».

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ФОТО: AP / ТАСС
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