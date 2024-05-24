Супруга генерала Шамарина объяснила арест мужа
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин мог перед задержанием получить в качестве займа от своего друга два миллиона рублей, которые якобы были свадебным подарком сыну Шапарина. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на супругу задержанного Елизавету.
Жена Шамарина добавила, что заявление на ее мужа, которое стало поводом для задержания, подали сослуживцы генерала.
Отмечается, что Шамарина задержали спустя сутки после якобы состоявшейся встречи. У него были проведены обыски.
Ранее первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил, что недавние аресты генералов из военного руководства страны никак не повлияют на ход спецоперации, найдется «честная замена».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru