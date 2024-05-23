СК: ещё два человека арестованы по делу генерала Шамарина
В рамках расследования уголовного дела в отношении начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина арестованы ещё двое фигурантов, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает «МК».
По её словам, это генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер этого же предприятия Елена Гришина.
По данным следствия, они обвиняются в даче взятке в размере 36 млн рублей Шамарину за увеличение объема продукции компании, поставляемой для нужд Минобороны РФ.
Ранее в суде заявили, что замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru