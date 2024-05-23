СК: ещё два человека арестованы по делу генерала Шамарина

В рамках расследования уголовного дела в отношении начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина арестованы ещё двое фигурантов, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает «МК».

СМИ сообщили о задержании замначальника Генштаба генерала Шамарина

По её словам, это генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер этого же предприятия Елена Гришина.

По данным следствия, они обвиняются в даче взятке в размере 36 млн рублей Шамарину за увеличение объема продукции компании, поставляемой для нужд Минобороны РФ.

Ранее в суде заявили, что замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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