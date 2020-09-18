Супруга Ефремова впервые посетила артиста в СИЗО

Отмечается, что свидание было краткосрочным (не более двух часов), супруги общались через стекло.

Ранее Ефремов находился на карантине и посещения были запрещены.

Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП в центре Москвы. Актер проведет в колонии 8 лет. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, а также заявил, что тот его «подставил». По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.

