Супруга Ефремова впервые посетила артиста в СИЗО
Супруга Михаил Ефремова Софья Кругликова впервые посетила артиста в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.
Отмечается, что свидание было краткосрочным (не более двух часов), супруги общались через стекло.
Ранее Ефремов находился на карантине и посещения были запрещены.
Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП в центре Москвы. Актер проведет в колонии 8 лет. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, а также заявил, что тот его «подставил». По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.
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