Супруга Ефремова впервые посетила артиста в СИЗО

Супруга Михаил Ефремова Софья Кругликова впервые посетила артиста в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

Пашаев готов выступить с Ефремовым на сцене в тюрьме

Отмечается, что свидание было краткосрочным (не более двух часов), супруги общались через стекло.

Ранее Ефремов находился на карантине и посещения были запрещены.

Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП в центре Москвы. Актер проведет в колонии 8 лет. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, а также заявил, что тот его «подставил». По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОМихаил Ефремов
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